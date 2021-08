Morilec 40-letnega Ramona Polentaruttija od včeraj v zaporu

V petek popoldne so policisti goriškega mobilnega oddelka in tržiškega poveljstva aretirali 55-letnega Roberta Garimbertija, ki je pred desetimi leti umoril Tržičana Ramona Polentaruttija. Sodba je namreč zdaj postala pravnomočna: Garimbertija so obsodili zaradi umora na prvostopenjskem procesu, ki se je zaključil 21. februarja 2020, eno leto kasneje pa je isto sodbo potrdilo tudi prizivno sodišče. Garimberti, ki so ga odpeljali v goriški zapor, bo moral prestati 24 let in osem mesecev zaporne kazni zaradi umora, skrunitve trupla in odtujitve premoženja, kar je vse bilo vezano na smrt Ramona Polentaruttija.

40-letni Ramon Polentarutti je izginil neznano kam 9. aprila 2011. Po dolgi in zapleteni preiskavi so eno leto in pol po njegovem izginotju med čiščenjem bazenov tržiške termoelektrarne družbe A2A našli vrečo s človeškimi kostmi; šlo je za ključnico, nekaj reber in lopatico. Kosti je v bazen privedla voda, ki jo za hlajenje termoelektrarne črpajo iz kanala Valentinis. Forenziki so s pomočjo DNK analize ugotovili, da so kosti pripadale Polentaruttiju. Na domačem vrtu Garimbertija, v Ulici Carducci v Tržiču, so preiskovalci kasneje tudi našli nekaj kostnih drobcev, ki so prav tako pripadali Polentaruttiju.