»Morje« iskalcev zaposlitve za delo v ladjedelnici

Že zgodaj zjutraj so se postavili v vrsto z upanjem v čim prejšnjo zaposlitev. Prišlo jih je preko štiristo, med njimi so bili večinoma moški, vendar je bilo tudi nekaj žensk. Dve tretjini je bilo italijanskih državljanov, medtem ko so približno eno tretjino predstavljali tujci iz najrazličnejših držav. Tristo udeležencev včerajšnjega tržiškega srečanja med ponudniki in iskalci zaposlitve, ki so ga z angleškim nazivom poimenovali Recruiting day, se je vpisalo preko spleta, sto se jih je predstavilo neposredno na prizorišču dogodka. Srečanje sta priredila Dežela Furlanija - Julijska krajina in Občina Tržič; poleg družbe Fincantieri so nove uslužbence iskala podizvajalska podjetja Conit, Consorzio Blue Line, Copet, Idal Group, Marine Work Sistem, Naval Sud, Naver Montaggi, Pad Carpenterie, Pulitecnica friulana, Sait, Servizi Industriali, Sories Group, Summa Vis in Tecnosad, ki skupno nameravajo zaposliti 155 delavcev (35 kovinarjev, 53 varilcev, 57 vodovodnih inštalaterjev in 10 delavcev z raznimi drugimi poklicnimi profili).

