Morje odpadkov ob Soči in Vipavi

Da zaradi pandemije dve leti niso čistili naravnega okolja, se je še kako poznalo. Pobrali so cel kup najrazličnejših odpadkov, tako ob Soči in Vipavi kot tudi drugod po sovodenjski občini. Društvo športnih ribičev Vipava je v soboto izpeljalo čistilno akcijo, ki je že po tradicij ena izmed prvih društvenih pobud v letu.Udeleženci so se zbrali v ribiškem domu ob cesti, ki iz Sovodenj vodi v Petovlje in zatem Zagraj, nakar so se porazdelili, da bi očistili čim večje območje. Nekateri so se odpravili v neposredno bližino ribiškega doma; ob pokrajinski cesti pri sotočju med Sočo in Vipavo so nabrali cel kup smeti. Med drugim so našli dve večji posodi, v katerih je bila tekočina - po vsej verjetno motorno olje ali dizelsko gorivo. Poleg tega so iz grmičevja povlekli pol kanuja, ki ga je naplavila visoka voda; ob cesti so našli tudi več avtomobilskih gum in steklenic, vrtno cev za zalivanje in celo morje plastenk. V drugih krajih po občini so poleg plastičnih in drugih odpadkov pobrali tudi kar nekaj zaščitnih mask; očitno jih mnogi odvržejo kar med vožnjo iz svojih avtomobilov!Ribičem so priskočile na pomoč tudi druge sredine; člani kulturnega društva Skala so poskrbeli za čiščenje okolice Gabrij. Kar številna skupina skavtov se je podala na soški breg pri Sovodnjah, kjer so izkazali svojo ljubezen do narave, tako da so z najrazličnejšimi odpadki napolnili več velikih plastičnih vreč. Na Peči so k čistilni akciji pristopili člani domačega kulturno-športnega društva Vipava, ki so tudi sami nabrali kar nekaj odpadkov.