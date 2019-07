Moškega ovadili zaradi poskusa uboja taksista in umora policista

Moškega, ki je v nedeljo zvečer na izvozu vipavske hitre ceste na Vogrskem napadel in porezal taksista ter kasneje napadel še policista, so s kazensko ovadbo danes ob 16. uri na vozičku pripeljali pred preiskovalnega sodnika novogoriškega okrožnega sodišča. Utemeljeno ga sumijo treh kaznivih dejanj: poskusa uboja taksista, poskusa odvzema motornega vozila in poskusa umora policista, ki je ukrepal pri uradnih dejanjih varovanja javne varnosti. Po zaslišanju bo preiskovalni sodnik odločil, ali bo moral 26-letni Iračan ostati v priporu.

Moškega so sicer v ponedeljek operirali, saj ga je napadeni policist ustrelil v spodnji del desne noge. Vendar so presodili, da je njegova poškodba lažja in bodo zato zoper njega lahko izvedli postopek.