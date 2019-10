Goriški finančni stražniki so v prejšnjih dneh izvedli nalog za prijetje, ki ga je zoper 65-letnega moškega in 55-letno žensko iz Tržiča izdal goriški sodnik za predhodne preiskave. Finančni stražniki so ugotovili, da je dvojica izsiljevala tuje podjetnike, v glavnem bangladeškega rodu, ki delajo kot podizvajalci v ladjedelnici Fincantieri. Dvojica čaka na nadaljevanje sodnega postopka v hišnem priporu.