Moški z nožem grozil osnovnošolcem

V neposredni bližini novogoriške osnovne šole Frana Erjavca se je danes zgodaj popoldan zgodil varnostni incident. Skupini osnovnošolcev iz višjih razredov, ki so se zadrževali na ploščadi v bližini šole, se je po neuradnih informacijah približal moški in jim grozil z nožem. Otroci so se prestrašeno razbežali, k sreči se ni nikomur nič zgodilo. O dogodku je bila obveščena tudi policija, ki pa dogodka ni želela komentirati, saj so vpletene mladoletne osebe. Več bodo morda lahko pojasnili jutri.

»Zgrožena sem, da se kaj takega dogaja sredi belega dne, sredi Nove Gorice. Otroci se morajo počutiti varne tako v šoli kot na poti iz nje,« je dogodek za Primorski dnevnik komentirala Lara Brun, ravnateljica Osnovne šole Frana Erjavca.

»Podpiramo, da se otroci v šolo in iz šole odpravijo peš ali s kolesi, starši pa se sedaj sprašujejo, ali je to sploh še varno,« pravi ravnateljica. Skupina otrok, ki jim je moški zagrozil z nožem, je iz višjih razredov, po neuradnih informacijah naj bi bili iz šestega razreda, torej so stari okrog 12 let.