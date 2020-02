Motorist umrl v prometni nesreči

V Tržiču se je ponoči smrtno ponesrečil motorist. Nesreča se je pripetila v Ul. Consiglio d’Europa v bližini železnice.

Nesrečnega motorista, ki je obležal na cestišču blizu svojega motorja, je malo pred 5. uro zagledal mimoidoči voznik. Na kraj sta prihitela dva rešilca službe 118. Kljub prizadevanjem reševalcev in oživljanju za moškega žal ni bilo pomoči. Na kraju so policisti, forenziki in osebje železniške policije, ki preiskujejo vzroke nesreče ter morebitno vpletenost drugih vozil. Osebnih podatkov pokojnega motorista niso še sporočili.