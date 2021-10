Motoristka zbila žensko z otrokom

Na glavni cesti v Ločniku se je danes zjutraj zgodila prometna nesreča brez hujših posledic za udeležence. Mlajša ženska, ki se je z morotjm peljala v smeri Gorice, je v Ulici Udine v bližini trgovine s sadjem in zelenjavo zbila drugo žensko, ki naj bi prečkala cesto s svojim otrokom. Vsi trije so padli po asfaltu, pri tem pa so po prvih informacijah dobili le lažje poškodbe. Motoristko so kljub temu odpeljali v bolnišnico na Katinari s helikopterjem, reševalno vozilo pa je mamo in otroka oapdeljalo na pregled na goriško urgenco. Nesreča se je zgodila nekaj minut pred 8. uro. Po besedah nekaterih očividcev naj bi motoristka zbila žensko in otroka, ko je prehitevala ustavljen avtobus. Okoliščine nesreče sicer preučujejo karabinjerji.