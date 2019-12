Mreža izposoje javnih koles naj bi zaživela v prihodnjem letu

Nova postajališča za samopostrežno izposojo javnih koles v goriškem mestnem središču naj bi zaživela v začetku prihodnjega leta. Pri nekaterih novih postajah, na primer tisti v Manzonijevi ulici, so se pred kratkim pojavila kolesa, na voljo pa so bila le začasno. »Ob priložnosti večjih prireditev, kot so Okusi ob meji in Andrejev sejem, smo postaje opremili s kolesi, sicer pa je eksperimentalni projekt za razširjeno mrežo koles še v razvojni fazi. Prišlo je do številnih zapletov, ki niso bili odvisni od nas, postajališča in kolesa so bila tarča vandalskih dejanj. Nadejamo se, da se bodo vse težave rešile v prihodnjih mesecih,« razlaga pristojni občinski odbornik Francesco Del Sordi. »Starejša postajališča so potrebna vzdrževanja; ko bo to nared, naj bi tja spet namestili kolesa,« še dodaja odbornik.

Izposojevalnic je trenutno skupno osem: leta 2012 so z naložbo 170.000 evrov postavili postajališča na Travniku, v Ulici Diaz, na trgu pred mestno hišo in na parkirišču pred železniško postajo, nova postajališča pa so v Boccacciovi ulici, pred univerzo v Alvianovi ulici, pred Spominskim parkom in v Manzonijevi ulici. Za slednje štiri je občinska uprava črpala 200.000 evrov iz sklada Pisus. Med vzroki, zaradi katerih izposojevalnice doslej niso imele posebnega uspeha, je bila tudi komplicirana plačilna metoda. Še predvsem za turiste, ki se mudijo v Gorici, je neposredno plačevanje po vsej verjetnosti dodatna spodbuda za uporabo koles. »Trudimo se, da bo plačilo na voljo v elektronski obliki,« razlaga Del Sordi.