Mreža kolesarskih in pešpoti bo park v dolini Korna približala mestu

Mostički, potok, predor, ki povezuje dve krili parka. Gorica bo predvidoma maja 2022 (ponovno) pridobila park v dolini Korna. 120.000 kvadratnih metrov zelene površine se razprostira od Brassove ulice vse do Drevoreda Colombo. Prvi del obnove, ki traja že več mesecev, se bo predvidoma zaključil prihodnjo pomlad.

Park, ki sledi vijuganju potoka Korna, bo imel pet vhodov: v Ulici Brigata Casale v Stražcah, na Drevoredu Virgilio, v Ulici Boschetto (nedaleč od zavoda Leonardo da Vinci) in v Brassovi ulici, tik pred nekdanjo bencinsko črpalko. Ob kolesarskih in sprehajalnih stezah bodo na voljo območje za skejtarje, igrala za otroke in prostor za piknik; občina napoveduje, da bodo poskrbljeno tudi za bar in stranišča. »Tako za skate park kot za bar bomo poiskali zunanje upravitelje,« je med včerajšnjim ogledom gradbišča povedala občinska odbornica Arianna Bellan. Poleg nje so se obiska udeležili goriški župan Rodolfo Ziberna, lastnik podjetja, ki opravlja dela, Mario Causero, občinska vodja del Raffaella Tuzzi, vodja goriškega tehničnega urada Alessandro De Luisa ter številni drugi tehnični uslužbenci.

Park, ki nastaja oz. se vrača na površje, bo resnično pravi biserček sredi mesta. Dolga desetletja popolne zapuščenosti so goščavo spremenila v pravi gozd, po obnovi pa bodo Goričani dobili urejen in opremljen park za sprehode in športno aktivnost. Ob avtohtonih drevesih, ki krasijo zunanjo naravno mejo parka, bodo sprehajalci lahko opazovali tudi oljčni nasad, ki ga je na javni površini svoj čas postavil zasebnik, in nasad sadnih dreves. Med delom na gradbišču je podjetje, ki skrbi za celotno prenovo, že obrezalo in očistilo drevesa, ki rastejo bližje cesti. Stare avstrijske vile, ki z ulic Guado in Nievo gledajo na dolino Korna, so zdaj s parka lepo vidne. Tudi hiše na Drevoredu Virgilio imajo veliko bolj prost razgled.