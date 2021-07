Mreženje ustanov za podporo žrtvam diskriminacije na delu

Ko nekdo prosi za pomoč, mu odgovor »to ni v moji pristojnosti« ni v veliko korist. Pristojnosti posameznih ustanov so pač omejene, uporabno pa je, če zna ustanova prosilca za pomoč usmeriti tja, kjer mu bodo lahko pomagali. Prav ta je namen sporazuma, ki so ga na goriški prefekturi včeraj podpisale razne ustanove, ki se na več načinov soočajo s težavami zaposlenih; obvezo, da bodo pripomogli k udejanjanju sporazuma, pa je dalo tudi vseh 25 občin z Goriškega.

Pobudo za sporazum, s katerim so ustanovili krajevno mrežo proti diskriminaciji na delovnem mestu, je dala svetovalka za enakopravnost za Goriško Anna Limpido v sodelovanju z goriško službo za podporo žrtvam mobinga in psihološkega nasilja v delovnem okolju in njeno koordinatorko Tereso Dennetta. »Zamisel za sporazum sega v čas, ko me je neka oseba zaprosila za pomoč, jaz pa nisem mogla pomagati. Težava je namreč bila izven meja moje pristojnosti, ni pa bilo samoumevno, da lahko osebo napotim k pravi ustanovi. To izkušnjo sem nato delila s kolegi, ki na razne načine sledijo zaposlenim. Pomembno je, da se povežemo, da spremljamo in pomagamo ljudem, ki imajo težave na delovnem mestu. Kdor zaprosi za našo pomoč, ima z nami institucionalen, obenem pa zelo zaupen odnos. Kdor potrka na naša vrata, je že naredil prvi korak, saj je premagal zadrego. Zasluži si, da mu damo enoten odgovor, ne pa, da ga odslovimo, češ da njegov problem ni v naši pristojnosti,« je na vrtu prefekture včeraj povedala Anna Limpido.

Dogodka so se udeležili predstavniki vseh 25 občin in podjetja Asugi ter osrednji podpisniki in gostitelj, prefekt Raffaele Ricciardi. Odvetnica Limpido je še povedala, da je sporazum orodje, s katerim želijo stati ob strani zaposlenim, želi pa biti tudi inkubator dogodkov. »Pokazati hočemo vrednost povezovanja, ne pa fragmentiranih storitev. V tej luči je posebej pomembno, da so zraven vse občine goriške pokrajine, čeprav pokrajina kot taka ne obstaja več. Kot svetovalka za enakopravnost izhajam odtod, in dobre prakse tega sporazuma želim širiti tudi na deželni ravni,« je povedala Anna Limpido. Kot svetovalka za Goriško je namreč zaključila svoj mandat, saj je medtem bila imenovana za svetovalko na deželni ravni. Goriški prefekt Raffaele Ricciardi je dejal, da nima posebej rad sporazumov, ki ostanejo samo na papirju. »O tem sporazumu sva s svetovalko za enakopravnost veliko razpravljala in gre res za pomemben korak naprej. Ključnega pomena je, da sporazum res udejanjimo in da se njegov namen uresniči,« je poudaril prefekt.