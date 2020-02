Multimedijska obogatitev

Pred enim letom so slovesno odprli muzejske prostore v Hiši Maccari v Gradišču; v tem času si je mestni muzej ogledalo 4.500 obiskovalcev, zato so se odločili, da ga bodo obogatili z multimedijskim materialom, ki bo preveden v slovenščino, nemščino in angleščino. Hiša Maccari v Ulici Campagnola v Gradišču že dolgo let gosti občinsko knjižnico, lani pa se je v prenovljeno poslopje preselil še mestni muzej, ki je bil pred tem v palači Torriani. V drugem nadstropju si tako lahko ogledamo muzejsko zbirko, ki nam predstavi bogato zgodovino Gradišča od prvih langobardskih naselbin vse do druge svetovne vojne. Muzej ponuja na ogled bogato zbirko arheoloških najdb in dokumentov, ki so zaznamovali zgodovino in razvoj mesta.

Več v nedeljskem Primorskem dnevniku.