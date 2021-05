Na avtobusih roza poklon Giru in EPK 2025

Zaključek etape Dirke po Italiji in pridobitev naziva Evropske prestolnice kulture sta za Gorico zelo pomembna mejnika, ki prispevata k povečanju njene turistične razpoznavnosti. Včeraj so na Travniku predstavili avtobus, s katerim se je prevozno podjetje APT poklonilo obema dogodkoma. Na zadnji strani roza avtobusa so opozorili, da je Gorica eno izmed letošnjih prizoriščih Gira, medtem ko so na bokih v italijanščini in slovenščini zapisali, da sta Gorica in Nova Gorica pridobili naziv Evropske prestolnice kulture 2025.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.