Na avtocesti A34 se je poškodoval motorist

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes dopoldne posredovali na avtocesti A34 na odseku med Gorico in Faro v smeri Vileša, kjer se je poškodoval motorist. Iz še nepojasnjenih vzrokov je padel in obležal na cestišču. Na kraj sta iz Gradišča prihitela reševalno vozilo in zdravniški avtomobil. Zdravstveno osebje je motoristu na mestu nudilo prvo pomoč, nato so ga prepeljali v katinarsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno in je bil med prevozom vseskozi pri zavesti, so sporočili reševalci.