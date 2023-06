Na cesti za Gradež v čelnem trčenju trije poškodovani

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes popoldne posredovali v Ulici Monfalcone - na cesti za Gradež, kjer sta čelno trčila dva avtomobila. Tri osebe so bile poškodovane. Voznika, starega okrog 50 let, ki je bil v enem od dveh avtomobilov, so z reševalnim vozilom prepeljali v tržiško bolnišnico, voznika drugega avtomobila, starega okrog 70 let in otroka, ki je bil z njim, pa s helikopterjema v videmsko bolnišnico. Vse so sprejeli z rumeno triažno kodo. Njihovo zdravstveno stanje je stabilno in so bili pri zavesti, so sporočili reševalci. Na kraju so bili tudi gasilci, ki so zavarovali območje in vpletena vozila ter odpravili posledice nesreče. Vzroke preiskujejo varnostni organi.