Na cestninski postaji pri Vilešu aretirali ugrabitelja

Goriški policisti so na avtocesti A34 na cestninski postaji pri Vilešu aretirali 43-letnega in 35-letnega bolgarskega državljana, ki sta v Pescari ugrabila 21-letno dekle, prav tako bolgarsko državljanko in jo silila v prostitucijo. V nedeljo sta jo s silo naložila na kombi, da bi jo odpeljala v Bolgarijo. Namero so preprečili policisti. Ženska je namreč uspela poslati SMS sporočilo prijateljici, v katerem je zaprosila za pomoč in ji sporočila, da je bila ugrabljena. Policisti iz Pescare so z ogledom videoposnetkov nadzornih kamer ugotovili, s katerim kombijem sta jo moška odpeljala, poleg tega so sledili njenemu premikanju z lokalizacijo mobilnika. Vozilo so tako malo pred 2. uro ponoči ustavili na cestninski postaji pri Vilešu.

Ženska je policistom povedala, da sta jo sodržavljana v Pescaro prepeljala pred desetimi dnevi, kjer sta jo silila v prostitucijo in ji pobrala ves zasluženi denar. Stalno sta jo tudi nadzorovala. Sklenila je, da se jima dokončno izogne in se je zato nameravala vrniti sama v domovino.