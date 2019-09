Na delu tatovi avtomobilov

V Ronkah v zadnjih časih kradejo avtomobile. Prejšnji teden je spodletela kraja v rajonu San Vito, še nekaj dni prej je v Ulici Rossini »izginilo« terensko vozilo.

V noči s četrtka na petek so se tatovi odpravili v Ulico XXIV maggio, ki se ravno tako nahaja v rajonu San Vito. Zamikal jih je avtomobil znamke renault megane station wagon, ki je bil parkiran na dvorišču stanovanjske hiše. Tatovi so uspeli odpreti tri metra visoka avtomatska dvoriščna vrata, nakar so vlomili v avtomobil in se z njim odpeljali neznano kam. Lastnik je ugotovil, da avta ni več komaj v petek zvečer, ko se je vrnil z dela z manjšim družinskim avtomobilom. Po neprijetnem presenečenju se je odpravil v karabinjersko vojašnico, kjer je prijavil krajo. »Okrog 3.10 sem slišal hrup, ki ga povzroči zagon motorja, vendar sem takoj zatem zaspal. Ker je bil Renault parkiran le deset metrov od moje sobe, je najverjetneje šlo ravno zanj,« pravi lastnik ukradenega avtomobila. Preiskovalcem bodo mogoče v pomoč posnetki videokamer ob obvoznici, ki vodi proti avtocesti.

Prejšnji teden je kot rečeno spodletela še ena kraja avtomobila v rajonu San Vito. Lastnik je zjutraj na vratih opazil sledi vlomilskega orodja; v notranjosti avtomobila so bili vsi predali odprti, razni predmeti, ki jih je v njih hranil, pa so bili razmetani po avtomobilu. Očitno so tatovi iskali denar, vendar ga niso našli, ker ga v avtomobilu enostavno ni bilo.