Na dobri poti do preporoda

Lokve so na dobri poti k dolgo pričakovanemu turističnemu preporodu. V minulih dneh obiskovalcev od blizu in daleč namreč ni manjkalo, na letošnjo glavno poletno turistično sezono pa so se pripravili tudi s številnimi novimi pridobitvami. Pred kratkim so registrirali šotorišče, poskrbeli so za teren za avtodome, resno pa se pripravljajo tudi na ureditev prostora za glamping hišice, ki so predvidene na območju, kjer je zdaj igrišče za minigolf. Na začetku naj bi tu zrasle med tri in štiri takšne hišice, kasneje pa še nekaj, a skupno naj jih ne bi bilo več kot sedem. Če bo šlo vse po sreči, naj bi jih postavili spomladi prihodnje leto.

Ob našem obisku na Lokvah se je pred dnevi trlo obiskovalcev, saj so tu, podobno kot že v letih 2014 in 2015, organizirali tekmovanje v orientacijskem teku, ki je sodilo v okvir mednarodnega tekmovanja Bubo Cup. Na njem je svoje moči merilo kar 318 tekmovalcev iz 27 držav, večinoma iz Evrope, pa tudi iz ZDA, Avstralije, Kanade in Rusije. Lokve so bile tako polne do zadnjega kotička, poletni utrip pred Gostilno Lokve (podobno kot tudi pred bližnjim Hotelom Winkler) pa je bil živahen kot že dolgo ne. Najbrž je odveč poudarjati, da so bile sobe tukajšnjih turističnih ponudnikov v celoti zasedene, orientacijski tekači pa so napolnili pred kratkim registrirano šotorišče ob Gostilni Lokve.

»Maj je bil zelo deževen in moker, obisk Lokev pa je seveda odvisen prav od vremena. Toda kljub temu smo od maja do zdaj s številom gostov zadovoljni, saj ocenjujemo, da jih je vsaj dvajset odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Če pa govoriva o številu naših gostov v hotelskem delu Gostilne Lokve, smo letos zabeležili okrog 40 odstotkov več nočitev kot v enakem obdobju lani,« pravi Gregor Veličkov iz družbe Resort Lokve, ki je lani jeseni kupila omenjeno gostilno.