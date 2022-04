Na dražbi akvareli Cecilie Seghizzi

Goriška glasbenica, profesorica in umetnica Cecilia Seghizzi je v mestu pustila neizbrisno sled. Poslovila se je novembra 2019, v prihodnjih tednih pa bo na dobrodelni dražbi mogoče kupiti 112 njenih umetniških del: v večini primerov gre za akvarele, nekaj je risb in grafik. Dražbo prireja klub Lions Club Gorizia Maria Theresia, pokroviteljstvo oz. podporo sta zagotovili goriška občina in banka Cassa rurale FVG. Dražba bo v nedeljo, 24. aprila, ob 16. uri v mali dvorani goriškega gledališča Verdi. Izkupiček prodaje bodo namenili ustanovitvi štipendij za goriške študente mestnih glasbenih šol. Dela je Seghizzijeva zapustili Paoli Mattioli, ki jih je darovala klubu Lions Maria Theresia: sama umetnica je pred smrtjo izrazila željo, da bi dela preko dražbe pripomogla k študiju mladih goriških glasbenikov.

Dražbo so včeraj predstavili v goriškem gledališču Verdi. Članici kluba Clara Mosetti in Loredana Rossi sta povedali, da sta zamisel za dražbo občini predstavili že pred tremi leti, zaradi covidnih razmer pa so dogodek morali večkrat prestaviti. Cecilia Seghizzi je »poosebljala goriški duh«, je poudarila Loredana Rossi. Njena ljubezen do rodnega kraja je vidna tudi v subjektih njenih akvarelov: poleg cvetja je upodabljala tudi kraško pokrajino, Gradež, Istro, vasice na Goriškem. Prijateljica pokojne glasbenice in izvršiteljica njene oporoke Loredana Ferencich je še dodala, da je Seghizzijeva »znala premostiti vse narodnostne delitve, ki so bile značilne za naše mesto v 20. stoletju: imela je stike in prijateljstva tudi v slovenskih sredinah«.

Pred dražbo, ki bo potekala čez nekaj manj kot dva tedna, bodo v petek in soboto, 22. in 23. aprila, vsa dela na ogled v foyerju Verdijevega gledališča med 10. in 12.30 in 16. in 19. uro. Na dan same dražbe pa bo po uvodni predstavitvi mogoče nakupiti vseh 112 del: srednja izklicna cena bo 20 evrov.