Na goriškem gradu tudi Harry Potter

Radi bi priklicali ljubitelje Harryja Potterja, domišljijskega sveta Gospodarja prstanov in drugih fantazijskih pripovedi. Občinski odbornik Roberto Sartori v prvi osebi sledi načrtu, na podlagi katerega v goriškem gradu nameščajo naprave, ki bodo njegovim obiskovalcem omogočale koriščenje raznih multimedijskih vsebin.

»Gradnja vzpenjače se zaključuje, medtem ko si bomo prihodnji teden ogledali grajske prostore skupaj s predstavniki podjetja, ki bo poskrbelo za zagotavljanje multimedijskih vsebin. Nedvomno imamo priložnost, da v vidiku Evropske prestolnice kulture 2025 opravimo še en korak v smeri obogatitvi ponudbe našega gradu, v katerem bi lahko v prihodnosti, tudi po zaslugi nove multimedijske tehnologije, gostili razne festivale, ki so posvečeni fantazijskim pripovedim od Harryja Potterja do Gospodarja prstanov,« poudarja Sartori, ki je prepričan, da sta grad in sploh celo grajsko naselje kot nalašč za tovrstne dogodke.

Grajska vzpenjače bi se morala zaključiti 15. decembra, vendar je gradbeno podjetje zaprosilo za dvomesečno odložitev zaradi težav, ki jih je imelo z dobavo gradbenega materiala in z osebjem.