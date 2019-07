Na Goriškem klestila toča (foto)

Na širšem območju Goriškega je okrog 14. ure klestila toča, ponekod je trajala kakih 20 do 25 minut. O toči so med drugim poročali v Gorici, Števerjanu, Krminu, Šlovrencu in Koprivnem. Zapihal je tudi močan veter, marsikje se je razbesnelo pravo neurje. Zrna toče so bila povečini debela eden do dva centimetra. Toča je po prvih ocenah mestoma poškodovala vinograde in poljščine. Okrog 16. ure je toča padala tudi pod Ligom in v Britofu

Nevihtni oblak je prispel od severozahoda. Ob prehodu oslabljene vremenske fronte se je vremenska nestanovitnost povečala že ponoči, ko so se pojavljale prve padavine, pronicanje bolj svežega višinskega zraka pa je danes še povečalo energijo v igri. Od severozahoda se spuščajo proti nižinskim predelom nevihtni oblaki, mestoma se bodo še pojavljale plohe in nevihte.

Vreme se bo ponoči umirilo, jutri pa pričakujemo sončno in prijetno toplo nedeljo.