Na Goriškem kmalu spet slovenska logopedinja

Za otroke, ki na Goriškem potrebujejo pomoč v sklopu oddelka otroške nevropsihiatrije, bodo v prihodnjih mesecih ponovno na voljo logopedske storitve tudi v slovenskem jeziku. Od lanskega poletja mesto ni bilo krito, v kratkem pa se obetajo pozitivne novosti.

»Avgusta lani se je logopedinja, ki je obvladala slovenski jezik, iz osebnih razlogov preselila drugam. Ostali smo brez te storitve, nekaj mesecev zatem je zdravstveno podjetje Asugi objavilo razpis za to delovno mesto. Nato, pred približno šestimi meseci, je bila objavljena lestvica, na kateri je v bistvu samo ena oseba izpolnjevala vse pogoje,« razlaga Boris Černic, vršilec dolžnosti direktorja oddelka otroške nevropsihiatrije za Gorico in Tržič. »Ta logopedinja je že zaposlena pri enem izmed ostalih deželnih zdravstvenih podjetij. Čim jo bo sedanji delodajalec nadomestil, bo lahko nastopila službo pri nas,« dodaja Černic. Logopedinja, ki bo lahko torej nudila pomoč tudi slovensko govorečim otrokom, se bo delila med tržiško bolnišnico San Polo in goriškim parkom Basaglia, kjer deluje omenjeni oddelek. Vredno je tudi poudariti, da bo logopedinja imela pogodbo za nedoločen čas.»Da je pomembno imeti tudi slovensko govoreče strokovno osebje za obravnavo otrok, ki se soočajo s težavami v razvoju, je pri zdravstvenem podjetju že dalj časa jasno. Od leta 2005 smo po svojih močeh, deloma, vendar vedno jamčili to možnost. Poleg logopedinje, ki se nam bo kmalu spet pridružila, se trudimo, da bi v slovenščini lahko ponujali tudi druge storitve. Možnost logopedske obravnave in terapije v slovenščini pa je med storitvami najbolj pomembna,« pravi še Boris Černic.