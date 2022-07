Na goriškem Krasu se razmere delno umirjajo

Gašenje požarišč na goriškem Krasu se nadaljuje, pri čemer je na delu okrog osemdeset italijanskih gasilcev s skupno dvajsetimi vozili in okrog petdeset slovenskih gasilcev. Ob njih požar gasijo še pripadniki deželne gozdne policije in civilne zaščite. Stanje ob požariščih nadzorujejo tudi varnostni organi. Razmere se delno umirjajo.

Večina gasilcev se ukvarja s požari in z nadzorovanjem pogorišč, posamezne ekipe pa varujejo tudi hiše in objekte.

Dopoldne je zagorelo tudi ob cestninski postaji pri Moščenicah, ogenj pa so gasilci in pripadniki civilne zaščite hitro pogasili. Cestni in železniški promet nista bila ovirana. Na požariščih so na delu helikopterji in kanadera.