Na Goriškem le sedem kršitev

Preko 11.200 policistov, karabinjerjev, finančnih stražnikov, mestnih redarjev in uslužbenciev luških kapitanij je sredi julija izvedlo vsedržavni poostreni nadzor nad prodajo blaga s ponarejeno blagovno znamko, ki so ga poimenovali Action Day. Na državni ravni so skupno obravnavali 25.556 oseb, med katerimi so jih 15 aretirali, 886 ovadili in 1436 oglobili. Skupno so izvedli tudi 1317 zasegov, med katerimi so skupno zaplenili 2.569.896 artiklov.V goriški pokrajini je 43 pripadnikov varnostnih organov obravnavalo 227 oseb.Skupno so na Goriškem našteli sedem kršitev, povezanih s prodajo blaga s ponarejeno blagovno znamko oz. brez ustreznih dovoljenj; goriški podatek je pod državnim povprečjem, tako da so na goriški kvesturi, kjer namenjajo posebno pozornost preventivi, zelo zadovoljni.