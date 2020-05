Čeprav so nižji in stojijo na hišnih dvoriščih, je njihova sporočilnost nespremenjena. Letos je na Goriškem zaradi koronavirusa mlajev – in rdečih zastav – celo več kot v prejšnjih letih. Po vaseh so se morali odpovedati tradicionalnim praznovanjem, ki spremljajo dviganje mlajev, zaradi tega so se v marsikateri družini odločili, da bodo praznik dela počastili na hišnem dvorišču. Ponekod so mlaje vseeno postavili tudi na običajnih mestih, vendar so večinoma njihovo višino prilagodili sedanjim razmeram, ki prepovedujejo zbiranje večjega števila ljudi na istem mestu, tako da so v glavnem nižji kot običajno.

Štandreško kulturno društvo Oton Župančič je že v prejšnjih tednih pozvalo člane in prijatelje, naj jim pošljejo fotografije in posnetke svojih mlajev. Odziv je bil zelo dober. Prejeli so skoraj petdeset prispevkov; približno polovica jih je prišla iz Štandreža, ostali iz vseh okoliških krajev od Vrha in Gabrij do Gorice, Števerjana in Štmavra. Številne družine so postavile mlaj na domačem dvorišču, otroci so ga narisali, nekateri so društvu poslali fotografije iz prejšnjih let. V Štandrežu je za mlaj na domačem dvorišču poskrbelo tudi nekaj osemnajstletnikov, ki bi jim letos pripadala čas, da na vaški mlaj postavijo tablo z napisom Živel 1. maj. Več fotografij mlajev iz Štandreža in iz drugih krajev je seveda še vedno na voljo na Facebook strani društva Oton Župančič, ki je v petek svoje člane pozvalo tudi, naj se pridružijo akciji ZSKD o razobešanju rdečih zastav in prepevanju Vstajenja Primorske, ki so ga predvajali po radiu. V štandreškem društvu, kjer skupaj z mladinskim odsekom Pičulati že načrtujejo novo pobudo za 25. maj, dan mladosti, so zadovoljni tudi, da je bilo poskrbljeno za simbolični mlaj na vaškem trgu, ki mimoidoče tudi letos opozarja na praznik dela.

Na spletnih omrežjih je zaokrožilo cel kup fotografij večjih in manjših mlajev. Na vaškem trgu v Števerjanu so postavili mlaj z vencem iz bršljana in vrhom iz brezovih listov, medtem ko rdeče zastave plapolajo tudi na Gradini in Kremenjaku. Dokaj visoka mlaja so postavili v Rupi in na Peči, svojega imajo tudi Škrljanci v Sovodnjah. Med lepše spada »družinski« mlaj na Jeremitišču

Številne fotografije letošnjih mlajev so zbrali na Facebook strani štandreškega kulturnega društva Oton Župančič.