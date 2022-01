Na Goriškem največji porast nesreč pri delu

Med lanskim letom je število nesreč pri delu naraslo po vsej Furlaniji - Julijski krajini, pri čemer je bil njihov porast najvišji ravno v nekdanji goriški pokrajini. Po tragični nesreči v Lauzaccu na Videmskem, kjer je v petek med opravljanjem prakse umrl 18-letni Lorenzo Parelli, dijak videmskega zavoda Bearzi, sindikati opozarjajo, da naložb v večjo varnost ne bo nikoli preveč.

»Na žalost je Italija še vedno med državami, kjer se zgodi največ nesreč pri delu. S pandemijo se je leta 2020 število nesreč znižalo, kar je seveda bilo posledica zapor in dopolnilne blagajne. Ko je gospodarstvo med lanskim letom stopilo na pot okrevanja, so se nesreče spet začele pojavljati v zelo visokem številu,« poudarja pokrajinski tajnik sindikata CGIL Thomas Casotto in pojasnjuje, da sta najbolj pod udarom industrija in gradbeništvo; nesreče so dogajajo tudi v obrtnem sektorju, kjer morajo v številnih podjetjih hiteti z delom, saj je povpraševanje po njihovih proizvodih in storitvah vse večje.»V Italiji se soočamo s sistemskimi težavami, ki so vezane tudi na kulturo dela in na spoštovanje zakonov. Če ni pravega nadzora nad delom podjetij, če ni kontrol, se marsikje požvižgajo na pravila. Na državni ravni bi morali več vlagati tudi v usposabljanje delavcev, saj bi se tako izognili marsikateri nesreči,« poudarja Casotto. Sindikat CGIL je pred koncem lanskega leta opozoril, da je zavod Inail od začetka lanskega leta do konca oktobra v Furlaniji - Julijski krajini obravnaval 12.930 nesreč pri delu; povprečni porast na deželni ravni je bil v primerjavi z letom 2020 15-odstoten. V Trstu je število nesreč naraslo za 7 odstotkov, na Pordenonskem za 13 odstotkov, na Videmskem za 14 odstotkov in v goriški pokrajini za kar 42 odstotkov. Med lanskim letom se je v Furlaniji - Julijski krajini zgodilo 22 smrtnih nesreč, kar je več kot v letih pred pandemijo.