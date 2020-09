Pouk je danes ponovno stekel v šolah in vrtcih doberdobskega in goriškega ravnateljstva. V klopi so se vrnili tudi dijaki treh licejskih smeri, medtem ko se je pouk na tehničnih zavodih začel že včeraj. Zvonec je danes prvič v letošnjem letu pozvonil tudi na nižji srednji šoli Ivan Trinko; doberdobski nižješolci so se v šolo vrnili že v ponedeljek.