Na Goriškem se začenjajo prvi predvolilni manevri

Prihodnje leto bodo občinske volitve v Gorici, Ronkah, Krminu, Škocjanu, Romansu, Zagraju in Moraru. V zakulisju se že začenjajo prvi volilni manevri, ki so vezani tudi na dogajanje na deželni in državni ravni. Prihodnje leto oktobra se bo zaključil petletni mandat vlade Giorgie Meloni, tako da bodo na sporedu tudi državne volitve, poleg tega bodo novega župana izbirali tudi v Trstu. Med tržaškimi županskimi kandidati bi lahko bil tudi predsednik Dežele FJK Massimiliano Fedriga. Slednji bi v primeru izvolitve moral zapustiti vodenje deželne vlade, kar pomeni, da bi bile prihodnje leto razpisane tudi predčasne deželne volitve, ki bi bile drugače na sporedu leta 2028.

Ziberna ne bo več kandidiral

V Gorici se bo prihodnje leto zaključil drugi mandat župana Rodolfa Ziberne, ki ne sme več kandidirati in je sicer tudi sam že napovedal, da kakorkoli zaključuje svojo župansko izkušnjo. Znotraj desne sredine bi radi rastočo podporo na državni in deželni ravni unovčili Bratje Italije z župansko kandidaturo deželne odbornice Cristine Amirante. Ziberna po drugi strani pripada stranki Naprej, Italija, kar je veljalo tudi za njegovega predhodnika Ettoreja Romolija. Stranka nekdanjega predsednika vlade Berlusconija ne doživlja najboljših časov, med njenimi goriškimi predstavniki naj bi se za župansko kandidaturo ogreval občinski svetnik Dario Obizzi, vendar še ni znano, ali bo njegovo ime prodrlo.

V levosredinskih in sredinskih strankah in gibanjih že nekaj časa potekajo pogovori. V javnost so doslej prišla tri imena, in sicer Giulia Roldo, občinska svetnica liste Gorizia liberale, nekdanji zdravnik Adelino Adami in šolnica Rossella Rizzatto. V začetku oktobra je sicer kot prvi svojo kandidaturo napovedal 39-letni Goričan Brian Beltramini, ki doslej ni bil aktiven v politiki. Beltramini naj bi se volivcem predstavil s podporo dveh občanskih list, v prejšnjih mesecih se je sicer njegovo ime pojavljalo med lokalnimi aktivisti stranke Nacionalna prihodnost Roberta Vannaccija.

Kandidirali naj bi še enkrat

V Ronkah župan Mauro Benvenuto iz vrst Demokratske stranke (DS) opravlja svoj prvi mandat. Po vsej verjetnosti bo še enkrat kandidiral, čeprav svoje vnovične županske kandidature še ni potrdil. Benvenuto je bil leta 2022 izvoljen za župana s samo 30 odstotki glasov. Poleg kandidata desne sredine Vincenza Borgie (27 odstotkov) sta Benvenutu kar nekaj glasov »pobrala« nekdanji župan Livio Vecchiet, ki je s podporo dveh občanskih list zbral 15 odstotkov glasov, in Sara Bragato, kandidatka treh levičarskih list, za katero je glasovalo preko 13 odstotkov volivcev.

Podobno kot Benvenuto prvi mandat ravnokar opravlja župan iz Škocjana Claudio Fratta, ki ravno tako pripada DS. Fratta je že izrazil razpoložljivost za ponovno kandidaturo, v prejšnjih dneh sta ga že podprla tudi pokrajinsko in krajevno vodstvo DS. »Fratta je s svojo upravo zelo dobro vodil škocjansko občino, zato upam, da bo potrjen na županskem mestu,« poudarja pokrajinska sekretarka Sara Vito. V prejšnjih tednih je nadaljnjo podporo Fratti zagotovila tudi občanska lista Sinistra Ambiente Solidarietà, ki je napovedala, da bo med volilno kampanjo posebno pozornost namenila zaščiti okolja in ravnanju z odpadki.

Župan iz Zagraja Luca Vittori opravlja svoj drugi županski mandat. V občinah, ki imajo manj kot 5000 prebivalcev, ni omejitve za število mandatov, tako da bi lahko Vittori prihodnje leto še enkrat kandidiral. Moraro je po številu prebivalcev druga najmanjša občina v goriški pokrajini;svoj prvi županski mandat opravlja Lorenzo Donda. Tudi v Romansu imajo župana, ki opravlja svoj prvi mandat. Michele Calligaris je bil na zadnjih volitvah izvoljen s preko 60 odstotki glasov. Po vsej verjetnosti bo še enkrat kandidiral.

Felcaru dvorijo mnogi

Bolj zapletena je slika v Krminu. Župan Roberto Felcaro opravlja svoj drugi mandat in bi lahko kandidiral še tretjič, ker ima krminska občina manj kot 15.000 prebivalcev. Prvič je bil izvoljen leta 2017, ko ga je podprlo 48 odstotka volivcev. Takrat je sicer zbral le 42 glasov več od protikandidatke Lucie Toros, ki je prejela 46,91 odstotka glasov. Leta 2022 je bil potrjen z večjo podporo. Zbral je nekaj več kot 60 odstotkov glasov, kar nedvomno pomeni, da so občani cenili njegovo delo. Felcaro svoje ponovne županske kandidature še ni napovedal, saj naj bi čakal, da se razjasni slika na deželni in državni ravni. Felcaro nima strankarske izkaznice, več strank pa naj bi ga skušalo zvabiti v svoje vrste. Kandidaturo na deželnih volitvah naj bi mu ponujali Bratje Italije, dvori mu tudi stranka Naprej, Italija. Ne nazadnje ga med tekočim mandatom podpira občanska lista Massimiliana Fedrige, za katero sicer ni znano, v kakšni obliki bo na deželni ravni še obstajala, če bo predsednik dežele res kandidiral za tržaškega župana.

Felcaro naj bi sicer bil skupaj z goriškim županom Ziberno tudi v ožjem krogu desnosredinskih kandidatov za bodočega predsednika goriške pokrajine; prve pokrajinske volitve po ponovni ustanovitvi pokrajin naj bi predvidoma potekale leta 2028, manj verjetno pa že prihodnje leto. V Krminu se prvi volilni manevri začenjajo tudi v levi sredini. Za župansko kandidaturo naj bi se ogreval občinski svetnik Giorgio Cattarin, ki je bil odbornik za časa župana Luciana Patata.