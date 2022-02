Na Goriškem »tablete« proti lenobi

V 45 lekarnah na Goriškem bodo v kratkem začeli deliti 10.000 škatlic s »tabletami« za gibanje. Ne gre za čudežno zdravilo, ampak za državni projekt, kateremu se je od letos pridružila tudi goriška izpostava združenja UISP. Kdor bo škatlico odprl, bo v njej našel kupone za enomesečno brezplačno vadbo pri osmih različnih športnih združenjih na Goriškem.

Projekt, katerega cilj je širjenje aktivnih stilov življenja in krepitev zdravja preko športa, so včeraj predstavili v goriški bolnišnici. K njemu je namreč pristopilo 45 lekarn na Goriškem, svoje pokroviteljstvo pa je dalo tržaško-goriško zdravstveno podjetje Asugi in petnajst občin: Gorica, Tržič, Koprivno, Krmin, Fara, Foljan-Redipulja, Gradež, Gradišče, Medea, Ronke, Zagraj, Škocjan, Sovodnje, Turjak in Vileš. Navzoče sta uvodoma pozdravila direktor zdravstvenega podjetja Antonio Poggiana in goriški župan Rodolfo Ziberna. Poggiana je poudaril pomen preventive za zdravje. Ziberna pa je izrazil prepričanje, da šport ni le tekmovalnost, temveč tudi preprečevanje bolezni in dobro počutje. »Tudi majhni koraki, kot dnevni sprehod, pomenijo zelo veliko in lahko pripomorejo k temu, da se boljše počutimo,« je povedal Ziberna.

Goriški predsednik zveze UISP Enzo Dall’Osto se je zahvalil ustanovam, ki so pristopile k projektu brez pomislekov. Športna aktivnost ne zadeva le telovadnic, ampak tudi dejavnosti na prostem. »Obdobje pandemije je povečalo težave s prehrambnimi motnjami, stres, depresijo. Šport je pomembno orožje proti vsemu temu. Povrhu vsega imamo v Furlaniji - Julijski krajini nižji odstotek ljudi, ki se dnevno gibljejo, glede na bližje dežele, kot sta na primer Veneto in Lombardija,« je povedal Dall’Osto. Ker gre za državni projekt, so v sklopu predstavitve predvajali tudi reklamni posnetek, v katerem nastopa član benda Lo stato sociale Lodo Guenzi.