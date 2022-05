Na goriškem tekmovanju ne bo ruske violinistke

Goriško društvo Rodolfo Lipizer, ki v Gorici vsako leto prireja prestižno violinsko tekmovanje, je iz letošnje – že 41. edicije – izključilo rusko violinistko. Pismo, s katerim so jo seznanili z izključitvijo, je na družbenih omrežjih objavila sama Lidia Kočarjan, 28-letna glasbenica iz Sankt Petersburga, ki je zaradi novice naravnost osupla. Pod njeno objavo se je takoj nabralo veliko izrazov solidarnosti in zlasti zgroženosti nad odločitvijo, ki se marsikomu zdi povsem nesprejemljiva in navzkriž z duhom Evropske prestolnice kulture. V pismu piše, da so se pri društvu Lipizer za izključitev odločili zaradi evropskih določb, ki so posledica rusko-ukrajinske vojne, in »po zgledu drugih mednarodnih tekmovanj na raznih področjih«. »Zagotavljamo vam, da ne gre za diskriminacijo do vas,« še piše v pismu, kjer violinistki obenem zagotavljajo, da je bodo na naslednjem tekmovanju veseli, če se bo vojna med Rusijo in Ukrajino zaključila ...