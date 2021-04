Na Goriškem upad okužb

Število okužb s koronavirusom v goriški pokrajini upada. »Končno se razmere umirjajo,« ugotavlja Silvana Romano, ki je v goriški občinski upravi odgovorna za socialo.

»Ravno v teh dneh smo v stiku z zdravstvenim podjetjem za Goriško in Tržaško Asugi, s katerim se dogovarjamo za cepljenje delavcev iz zadrug, ki sodelujejo z nami pri oskrbi starostnikov tako na domu kot v domovih za starejše občane,« pravi Romanova in poudarja, da opaža veliko zanimanje za cepljenje. »Nekaj dni sem pomagala Rdečemu križu v cepilnem središču na sejmišču; takrat je bilo vedno veliko ljudi. Ko sem pred dnevi sama prejela drugi odmerek, je bilo manj gneče, kar je verjetno posledica nižje razpoložljivosti s cepivom. Ko bo spet na voljo več odmerkov, sem prepričana, da bo cepilno središče ponovno delalo s polno paro,« poudarja goriška občinska odbornica, po kateri je zanimanje za cepljenje zelo veliko; večina ljudi, ki se je doslej lahko cepila, je to storila.

Da vlada za cepljenje veliko zanimanje, potrjuje tudi števerjanska županja Franca Padovan. Tudi števerjanski občani, ki so doslej prišli v poštev za cepljenje, so se že cepili oz. se nanj naročili. V Števerjanu je v zadnjih dveh tednih število okužb zelo upadlo. Trenutno je pozitiven le en občan; dva mlajša domačina sta v preventivni karanteni, ker obiskujeta razred nižje srednje šole Ivana Trinka v Gorici, kjer so v prejšnjih dneh obravnavali primera koronavirusa. Iz istega razloga je v karanteni nekaj mlajših občanov tudi v Sovodnjah, kjer je skupno v izolaciji deset ljudi, medtem ko jih je okuženih šest. V Doberdobu je trenutno okuženih deset občanov; eden izmed njih je hospitaliziran. Poleg tega je v karanteni le en občan. Pred tremi tedni je bilo v doberdobski občini sedemnajst okuženih, deset občanov je bilo v karanteni.

Upad števila okužb beležijo tudi v drugih občinah po pokrajini. Iz spletnih podatkov deželne civilne zaščite, ki niso vedno pravočasno posodobljeni, izhaja, da so trenutno »covid-free« – brez okužb – občine Špeter ob Soči, Mariano, Moraro in Moš.