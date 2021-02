Na Goriškem zanimanje za jaslična oddelka

Novost, za katero si prizadevata obe ravnateljici slovenskih večstopenjskih šol na Goriškem, je odprtje jasličnih oddelkov. Sem lahko otroci vstopijo, ko dopolnijo 24 mesecev starosti. Ob vpisih v vrtce in osnovne šole so torej na obeh ravnateljstvih letos preverjali tudi zanimanje za jaslična oddelka: ugotovili so, da ni zanemarljivo.

Na Večstopenjski šoli Gorica imajo približno deset vpisov za oddelek, ki bo predvidoma zaživel v vrtcu v Štandrežu. Na doberdobskem ravnateljstvu pa si za odprtje jasličnega oddelka prizadevajo v vrtcu Čriček. Sem se je doslej vpisalo pet otrok. Vpisovanje še vedno poteka.