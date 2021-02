Na goriški občini razpisujejo dve mesti na uradu za slovenski jezik

Goriška občina je objavila razpisa, s katerima iščejo ustrezne kandidate za dve mesti na uradu za slovenski jezik. Objavili so razpis za upravno-računovodskega svetovalca (kategorija C1) in upravno-računovodskega višjega uradnika (kategorija D1). Z razpisoma iščejo kandidate za sestavo lestvic: zaposlitev dveh figur bo na vrsti naknadno, na podlagi prispevkov, ki jih bo občina prejela iz zaščitnega zakona št. 38/2001. Izbrana kandidata bosta podpisala pogodbo o zaposlitvi za določen čas. Med možnostmi so šestmesečne ali enoletne pogodbe, ki bodo lahko podaljšane največ petkrat.

Razpisa sta objavljena na spletni strani občine pod razdelkom Transparentna uprava - Javni razpisi. Za upravno-računovodskega svetovalca (kategorija C1) zadošča diploma drugostopenjske srednje šole, za upravno-računovodskega višjega uradnika (kategorija D1) pa je potrebna tudi univerzitetna diploma. V obeh primerih je obvezni prijavni pogoj odlično znanje slovenščine. Rok za prijavo na oba razpisa se izteče 11. marca. Na spletu je poleg razpisa objavljena tudi prošnja, ki jo morajo kandidati izpolniti in posredovati osebno, po pošti ali certificirani elektronski pošti. Kandidate bosta izbirali komisiji, v katerih bodo najmanj štirje člani. Vsak kandidat bo imel na voljo največ 20 točk: 12 jih bo lahko prejel na kolokviju, osem pa na podlagi osebnega in poklicnega življenjepisa. Na lestvico se bodo uvrstili kandidati, ki bodo prejeli najmanj 14 točk.