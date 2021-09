Na Grofiji dogodki za vse okuse

Hrana in kultura bosta rdeča nit dogodkov, ki bodo naslednji konec tedna poživili goriško mestno središče. Od 23. do 26. septembra bo na sporedu okrnjena verzija sejma Okusi ob meji, ki bo letos nosila naslov Okusi Off. Ob hrani in pijači, ki bodo na voljo na šestdesetih stojnicah iz Furlanije - Julijske krajine, Avstrije, Francije in Slovenije, bodo v sklopu prireditve Grofija (Contea) ponujali kulturne dogodke za vse okuse. Kulturni program, ki bo spremljal gastronomsko ponudbo, se bo začel že v ponedeljek, 20. septembra. Včeraj so ga predstavili v občinskem parku ob prisotnosti goriškega župana Rodolfa Ziberne, odbornika za kulturo Fabrizia Oretija in Maura Fontaninija, predsednika združenja Gorizia Spettacoli, ki je soorganizator.

Prireditev Grofija, ki je lani zaživela v obliki gastronomsko-kulturnega dogodka Okusi grofije (Sapori di Contea), si je občinska uprava zamislila, da bi obeležila obletnico ustanovitve mesta. Sprva so prireditev želeli izpeljati spomladi, vendar so jih epidemiološke razmere prisilile, da prireditev organizirajo septembra. Grofija bo tako do 26. septembra ponudila šestnajst dogodkov. Prvi dogodek bo v ponedeljek, 20. septembra, ko bo ob 20.30 v mali dvorani gledališča Verdi predstava La commedia più divina gledališke skupine Theama Teatro iz Vicenze. V torek, 21. septembra, ob 20.30 bo na vrsti monolog Andree Castellettija o Mozartovem tekmecu Antoniu Salieriju Rivalsalieri - La verità nella musica. Dogodki v mali dvorani gledališča Verdi se bodo nadaljevali v sredo, 22. septembra, ob 18. uri z gledališko igro Luigija Lunarija o treh velikih italijanskih pesnikih Petrarci, Boccacciu in Danteju Tre ritratti irriverenti del ‘300.