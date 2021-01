Opazili so ga na dvorišču, s katerega je skušal ukrasti nekaj lesenih palet. Poklicali so policiste, ki so prihiteli v Ulico Aeroporto v Ronkah in moškega aretirali. Šlo je za C.Z., 50-letnega domačina brez stalnega bivališča, ki so ga v preteklosti policisti in karabinjerji že večkrat obravnavali. Ovadili so ga zaradi poskusa ropa (v žepu je imel tudi nož) in upiranja javni osebi; aretirali so ga 15. januarja, v prejšnjih dneh pa je goriško sodišče zanj potrdilo pripor.