Na idejnem arhitekturnem natečaju doslej že 100 prijavljenih

Skupni trg dveh Goric ni katerikoli trg. Njegova lega in simbolika fascinirata in izzivata arhitekte z vsega sveta. Na to kaže veliko zanimanje, ki ga Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje EZTS GO beleži za mednarodni idejni natečaj, ki je namenjen obnovi Trga Evrope/Transalpina in obmejnega pasu od Solkana do Rožne doline. Od 25. februarja, ko je bil razpis objavljen, se je na platformo EZTS GO prijavilo kar 100 subjektov, ki želijo sodelovati na mednarodnem idejnem natečaju. Na spletni strani EZTS GO je zabeleženih 5000 obiskov (od tega 3800 na angleški različici) uporabnikov z vseh koncev sveta. »Največ obiskovalcev smo zabeležili takoj po objavi, 26. in 27. februarja, ko je stran obiskalo 450 in 400 različnih obiskovalcev. V delovnih dneh stran obišče najmanj 50 in največ 200 obiskovalcev,« pravijo pri EZTS GO. Večina obiskovalcev je angleško govorečih (800, od katerih 600 iz Združenih držav Amerike), veliko pa jih je tudi iz Španije (287), Francije (144), Portugalske (110), Kitajske (93) in Nemčije (83). Mednarodni idejni natečaj je odprt v anonimni obliki in poteka v skladu z Unesco standardi za mednarodne arhitekturne natečaje s podporo UIA (Union internationale des architects). Časovnica tekmovanja je bila posodobljena zaradi trenutnih epidemioloških izrednih razmer: rok za prijavo na tekmovanje je bil prestavljen na 31. julij 2020, rok za oddajo projektov natečaja pa bo prestavljen na naknadno določen datum, ki ga bodo kmalu sporočili preko vseh uradnih kanalov; v skladu z zakonodajo bo objavljen v evropskem in italijanskem uradnem listu ter v časopisih.

Natečaj pravzaprav zajema dva dela oz. dve območji. Prvi je projektni predlog za oblikovanje Trga Evrope in medkulturnega vozlišča EpiCenter – nove konstrukcije na območju trga, kjer bodo potekale kulturne aktivnosti, srečanja in stalne razstave, turistom in drugim obiskovalcem bo na voljo tudi večnamenski prostor. Skratka, gre za konstrukcijo, ki bo nastala tako na slovenski kot na italijanski strani meje. Drugo območje pa zajema idejne predloge za prenovo širšega urbanega čezmejnega območja obmejnega pasu od Solkana do Rožne Doline.

Projekte, ki bodo prispeli na natečaj, bo ocenila petčlanska komisija arhitektov iz Avstrije, Hrvaške, Danske, Slovenije in Italije z nadomestnima članoma iz Slovenije in Velike Britanije. Nagradni sklad znaša 48.000 evrov. Za prvo nagrado je namenjenih 25 tisoč, za drugo 15 tisoč in za tretjo osem tisoč evrov. Natečaj vodi EZTS GO s podporo UIA ter je vključen v skupni program občin Nova Gorica in Gorica za infrastrukturni, ekonomski in kulturni razvoj tega unikatnega območja v središču Evrope, križišču modernizma in tradicije. Preureditev Trga Evrope / Piazza Transalpina in izgradnja medkulturnega vozlišča EPIcenter, ki se bo nahajal na sami meji, s temelji v obeh državah, ima osrednjo vlogo v kandidaturi Nove Gorice in Gorice za Evropsko prestolnico kulture 2025.