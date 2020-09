Na idejni natečaj se je prijavilo 56 arhitektov

Na mednarodni idejni natečaj za ureditev Trga Evrope je prispelo 56 projektov. Pregledala in ocenila jih bo mednarodna žirija, nato pa določila zmagovalca. Ta bo uradno razglašen na novinarski konferenci med 16. in 18. septembrom, so včeraj sporočili iz EZTS GO, ki s podporo Mednarodne zveze arhitektov vodi natečaj. Obnova Trga Evrope med obema Goricama in šivanje obmejnega tkiva je pomemben del kandidature Nove Gorice v sodelovanju z Gorico za naziv Evropska prestolnica kulture 2025 (EPK 2025). Od kod vse so prispele prijave, na EZTS GO ne razkrivajo. Zaradi zagotavljanja nepristranskosti postopka izbire zmagovalca namreč tudi komisija ne bo seznanjena s temi informacijami, vsak predlog bodo do končnega izbora obravnavali zgolj pod šifro. Glede na to, da je bil natečaj mednaroden, lahko torej le sklepamo, da so projekti prispeli tudi iz tujine. Od 25. februarja, ko je bil razpis objavljen, je trojezična spletna stran EZTS GO, ki je namenjena tekmovanju, imela več kot 12.000 obiskov z vsega sveta, medtem ko se je na platformo dejansko registriralo 210 arhitektov z vseh kontinentov sveta. Četrtina je torej projektni predlog tudi oddala, rok se je iztekel konec avgusta.

