Na koledarju policije skupni goriški trg

V Rimu so predstavili stenski koledar policije za leto 2022, na katerem je septembrska fotografija posvečena čezmejnemu sodelovanju med italijanskimi in slovenskimi policisti. Fotografijo je na Trgu Evrope/Transalpina posnel goriški policist Donato La Groia, na njej so naslikani štirje njegovi kolegi, dva iz Italije in dva iz Slovenije.

Na januarski fotografiji koledarja sta upodobljena Marcel Jacobs in Bebe Vio med nagrajevanjem na olimpijski in paralimpijskih igrah. Ostale fotografije so posvečene raznim policijskim aktivnostim; z novembrsko opozarjajo na vse bolj razširjeno nasilje nad ženskami, z majsko se spominjajo uboja Giovannija Falconeja in Paola Borsellina, septembrska pa je posvečena čezmejnemu sodelovanju.

Izkupiček prodaje koledarjev bodo izročili Unicefu za program Covax, v okviru katerega zbirajo sredstva za cepilne kampanje otrok v najrevnejših državah sveta. Del denarja bodo namenili tudi skladu Marco Valerio, ki pomaga zdravljenju otrok policistov s hudimi kroničnimi boleznimi.