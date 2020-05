Na Korzu Italia za kolesarje po novem enosmerna vozna pasova

Goriška občina bo v prihodnjih mesecih preuredila kolesarsko stezo in prostor za mizice pred kavarnami in drugimi trgovinami na Korzu Italia, tako da bo možno varno prekolesariti celotno traso od železniške postaje do gledališča Verdi. Kolesarska steza po novem ne bo več dvosmerna, kot je veljalo doslej; po en enosmerni vozni pas bodo uredili na vsakem izmed dveh območij za pešce, ki dajeta Korzu značilni videz, obenem zagotavljajo, da bo dovolj prostora tudi za mizice in stole, ki bodo še naprej nameščene pred kavarnami. Z občine dalje razlagajo, da bodo območja, namenjena pešcem in kolesarjem, točno določena, tako da ne bo težav s sobivanjem.

Ravnokar se sicer zaključuje prva faza prekvalifikacije Korza Italia, ki po asfaltiranju cestišča predvideva novo talno signalizacijo in nove prometne znake, ki jih bodo začeli postavljati v prihodnjih dneh. V kolikor bi novo kolesarsko ureditev izvajali samo na delu Korza, kjer so doslej potekala dela – od križišča med ulicama Garibaldi in Diaz do križišča med ulicama Rossini in Canova –, bi kolesarska steza seveda bila nehomogena. »Skupaj s kolegoma za javna dela in proizvodne dejavnosti delamo na tem, da bi skupaj določili, kako bodo kavarne in trgovine sobivale z novo kolesarsko stezo z dvema enosmernima pasovoma,« pravi Stefano Ceretta, ki je v občinskem odboru odgovoren za mobilnost.

Ureditev kolesarske steze na Korzu Italia je vključena v načrtovanje, po katerem bi Gorica dolgoročno postala mesto po meri kolesarjev, tudi s pomočjo načrta za razvoj kolesarske mobilnosti; t.i. Biciplan bo vplival tudi na nov prometni načrt, ki naj bi zaživel prihodnje leto. »Kakšno mesto si želimo? Če hočemo, da bi bilo po meri kolesarjev, moramo med ljudmi povečati ozaveščenost o tem, kaj pomeni imeti ceste, ki so za kolesarje prijazne. Želimo si, da bi mestno tkivo bilo vključeno v proces sprejemanja odločitev, ki zadevajo skupni, javni prostor,« pravi Ceretta. »Stara mestna središča imajo svoje posebnosti, težave s prostorom; sicer lahko pešci in kolesarji tudi sobivajo, kakor se dogaja v večjih mestih, recimo na Holandskem, kjer je kolesarska kultura veliko bolj razvita,« dodaja Ceretta. »V Gorici seveda tudi ne moremo ne razmišljati v luči povezovanja mestnega tkiva z Novo Gorico. V tem smislu se nadaljujejo dela za kolesarsko traso, ki bo povezovala obe mesti.«