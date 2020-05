Tudi v Novi Gorici so se, tako kot v nekaterih večjih slovenskih mestih, v petek ob 19. uri zbrali enako misleči in se odpravili na protestno kolesarjenje. Čez sto udeležencev kolesarjenja je mirno izražalo nestrinjanje z vladnimi ravnanji, s poudarkom na čim prejšnjem odprtju meje. V sklopu kolesarjenja je nekaj posameznikov čez mrežo, ki deli Trg Evrope, igralo badminton in tako pokazalo, da sta Gorici povezani ter da si želijo skupnega sobivanja brez fizičnih preprek.