Na ločilni gredi bi ne smelo biti lipe

Ob zaključku dolge in zapletene preiskave je goriško državno tožilstvo vložilo obtožnico zoper tri uslužbence cestne družbe Anas, ki naj bi bili zaradi malomarnosti posredno odgovorni za smrt 34-letnega Francesca Marie Tomassa. Tržičan je umrl 25. julija 2016 v prometni nesreči pri Gabrjah: z avtomobilom Fiat 600 je ob 15.45 iz nepojasnjenih razlogov zadel mogočno lipo, ki je stala na ločilni gredi na križišču med državno cesto št. 55 in pokrajinsko cesto št. 15. Moški je bil pri priči mrtev.

Čeprav je bilo jasno, da je Tomasso – morda zaradi slabosti ali neprilagojene hitrosti – sam izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal s ceste, so se svojci po njegovi tragični smrti obrnili na odvetniško pisarno Studio3A. Prepričani so namreč bili, da bi bile posledice nesreče manj hude, če bi sredi križišča ne rastla lipa ali če bi bilo drevo vsaj ustrezno zavarovano, kot med drugim predvideva prometni zakonik. Do istega zaključka so na podlagi meritev, ki so jih zaupali strokovnjakom, prišli tudi odvetniki. Goriški tožilec Paolo Ancora je kmalu po dogodku uvedel kazenski postopek zoper neznance zaradi uboja v prometu, odredil obdukcijo in analizo prometne nesreče, ki jo je 30. avgusta 2016 zaupal inženirju Marcu Pozzatiju.Nato so svojci in Studio3A skoraj štiri leta čakali na informacije o nadaljevanju postopka. Sestra umrlega 34-letnika, Alessandra Tomasso, je leta 2018 tudi pisala tožilstvu, a na pismo ni dobila odgovora. Novo upanje je družini marca lani prinesla novica, da od leta 2019 preiskava ni več potekala zoper neznance, saj je tožilstvo sestavilo seznam osumljencev, nato pa še informacija, da so lipo lani jeseni posekali.V ponedeljek, prvega februarja, so oškodovanci prejeli še sporočilo o vložitvi obtožnice zoper 61-letnega L.L.N. iz Rima, ki v družbi Anas zaseda vodstveni položaj, 64-letno S.L. iz Ronk, ki je zaposlena na tržaškem sedežu cestne družbe, in 38-letno tržaško inženirko C.T.

Trojica je bila soobtožena povzročitve Tomassove smrti v cestnem prometu. Obtoženi so sodelovali pri kaznivem dejanju, storjenem iz malomarnosti, kar predstavlja splošno krivdno dejanje zanemarjanja obveznosti, opustitve skrbnosti in nesposobnosti ter specifično krivdno dejanje opustitve dolžnega ravnanja, saj niso poskrbeli za odstranitev oz. ustrezno zaščito drevesa, ki se je nahajalo sredi vmesne ločilne grede pri 13. kilometru državne ceste 55. Sodnica Flavia Mangiante je že razpisala predobravnavni narok, ki bo 20. aprila na goriškem sodišču.