Na Lokvah je zapadlo preko meter snega. Debela snežna odeja je nekatere prebivalce Trnovsko – banjške planote dobesedno zaprla v domove. Dežurne službe, ki so bile že od noči na terenu, se namreč do današnjega dopoldneva še niso uspele prebiti do vseh zaselkov in hiš. Ponekod so ostali tudi brez elektrike. Ker je ponoči tudi deževalo, se je pod težo mokrega snega polomilo več dreves; več jih je padlo na ceste.

Podobnih snežnih razmer se domačini nazadnje spomnijo v letih 2011 in 2013.