Na Majnicah huda prometna nesreča

Nekaj pred deveto uro se je danes na cesti na Majnicah zgodila prometna nesreča, v katero je bilo vpleteno eno vozilo. V njem sta se peljali dve ženski. Po neuradnih podatkih je ena bila ob prihodu reševalcev pri zavesti, druga pa ne. Po nesreči so ju odpeljali s helikopterjem deželne reševalne službe. Avtomobil znamke Nissan note s slovenskimi registrskimi tablicami naj bi se zaletel najprej v zid ob cesti, nato pa v drog javne razsvetljave. Na prizorišče so prihiteli gasilci, omenjena reševalna služba in prometna policija.