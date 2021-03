Na mednarodnem videoklicu tudi goriški skavtje

Vod Lisic iz čete goriških izvidnikov in vodnic pri Slovenski zamejski skavtski organizaciji (SZSO) se je letos odločil, da opravi specializacijo o komunikaciji. Specializacija zahteva dva podviga in t. i. misijo, ki je tudi neke vrste podvig, z razliko, da ga določi vodstvo in ne vod. V tem primeru je to bil mednarodni skavtski videoklic. Klica, ki je trajal uro in pol, so se udeležili Američani iz različnih krajev, med njimi tudi vietnamska manjšina, ki živi v ZDA. Prisotni so bili še švedski, angleški, slovenski in italijanski skavti.

Vsaka skupina je v prvem delu srečanja na kratko prikazala delovanje skavtizma na svojem področju in spregovorila o tem, kaj delajo na taborih in sestankih, kje in kdaj se srečujejo, katere dejavnosti imajo ipd. Pogovorni jezik je bil seveda angleški, v katerem so lisice odlično opravile predstavitev SZSO, medtem ko so se slovenski skavti odločili za originalno predstavitev Slovenije in sestavili 12 vprašanj dolg Kahoot – t. j. neke vrste spletni kviz. Vsi so se pri reševanju zabavali, saj so imela nekatera vprašanja tudi hudomušne odgovore. Pod vprašanjem, kdo je največji slovenski pesnik, je bil na primer poleg Franceta Prešerna in drugih dveh kandidatov napisan še znameniti kanadski pop zvezdnik Justin Bieber.