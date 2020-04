Na meji nič več merjenja telesne temperature

Z današnjim dnem se z mejnih prehodov z Italijo in Avstrijo umikajo ekipe Rdečega križa, ki so več kot en mesec skrbele za merjenje telesne temperature voznikom in potnikom, ki so vstopali v Slovenijo. »Obvestilo o preklicu uredbe o merjenju telesne temperature na mejnih prehodih smo dobili danes ob 9. uri. Dopoldan smo še bili prisotni, nato pa smo začeli pospravljati opremo,« nam je potrdila Neli Skočaj, sekretarka na Območnem združenju Rdečega križa Nova Gorica. Ukrep naj bi ne bil več smiseln, saj morajo vsi, ki vstopajo v Slovenijo, v enotedensko karanteno, z izjemo dnevnih migrantov, ki mejo prehajajo iz nujnih razlogov, kot so službene obveznosti in podobno.

Novogoriški prostovoljci Rdečega križa so na mejnem prehodu Vrtojba v 35 dneh skupno opravili 25.600 meritev telesne temperature, 68 ljudi so zaradi vročine zavrnili. Delo je v štirih izmenah opravljalo 27 prostovoljcev