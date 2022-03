Na meji pasji park

Še ta mesec naj bi se začela dela za urejanje pasjega parka v Novi Gorici, ki bo dokončan v maju. Raztezal se bo na travniku ob Kolodvorski poti v bližini mejnega prehoda Solkan. Podobne pridobitve se to pomlad nadejajo tudi v Ajdovščini.

Lastniki psov v mestih pogrešajo možnost varnega izpusta svojih štirinožnih ljubljenčkov. Ena od rešitev so pasji parki, kjer se psi lahko brez povodca prosto gibljejo v nadzorovanem okolju. Takšna mesta so tudi priložnost za socializacijo psov. Na zemljevid mest s tako ponudbo se bosta kmalu vpisali Nova Gorica in Ajdovščina.

Projektna dokumentacija za novogoriški pasji park je izdelana, na občini se te dni nadejajo pridobitve gradbenega dovoljenja, sledi javni razpis za izbiro izvajalca. Še v marcu naj bi začeli z deli, prvi kosmati štirinožci pa naj bi se v park zapodili v maju. Kot so nam pojasnili na novogoriški mestni občini, bodo za investicijo odšteli 28.000 evrov.In kaj se v pasjem parku obeta? Zagrajeno območje se bo raztezalo na severozahodu travnika Kolodvorske ulice v bližini mejnega prehoda Solkan. Park bo ograjen s panelnimi ograjami višine 1,8 metra. Razdeljen bo v dva dela: večji s površino 417 kvadratnih metrov bo namenjen za večje pse, manjši s površino 312 kvadratnih metrov pa za manjše pse. Vstop bo preko skupnega vhodnega prostora površine sto kvadratnih metrov in bo tlakovan s pranimi ploščami. »Prostor se bo opremil z namensko urbano opremo in pasjimi ovirami. V pasjem parku bosta tudi dva večja peskovnika za pse, preostali del ostane travnata površina. V vhodnem prostoru je predviden tudi pitnik,« so nam pojasnili na novogoriški mestni občini. Med pasjim parkom in državno mejo bo potekala tudi meddržavna kolesarska pot, ki jo bo izvedel EZTS-GO v sklopu izgradnje kolesarskih poti na obmejnem območju.

To pomlad se bodo pasjega parka razveselili tudi v Ajdovščini. Urejen bo na travniku nasproti hubeljskega vrtca. Park bo ograjen, opremljen s pasjimi igrali, koši za smeti in iztrebke ter klopmi za obiskovalce.