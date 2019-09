Na meji prestregli 18,6 milijona evrov

Goriška finančna straža je v zadnjih petih letih na nekdanjih mejnih prehodih pri Štandrežu, Rdeči hiši, v Solkanu, Škabrijelovi ulici, Šempetru in Mirnu ter pri cestninskih postajah v Vilešu in Moščenicah obravnavala 625 ljudi, ki so imeli pri sebi več kot 10.000 evrov, vendar denarja niso prijavili carinskim službam in s tem kršili italijansko in evropsko zakonodajo o čezmejnem pretoku kapitala; skupno se je nabralo 18,6 milijona evrov neprijavljene gotovine.

