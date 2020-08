Na mejo pripeljal petnajst migrantov

V četrtkovih jutranjih urah se je v Neblo pripeljal bel kombi in se ustavil v bližini državne meje z Italijo. Iz vozila je izstopilo okoli petnajst ilegalnih pribežnikov, ki naj bi zatem prečkali državno mejo in se odpravili v Italiji, voznik pa je nato odpeljal stran. Prizor je videl domačin in okoli 9.30 dogodek prijavil policiji.Na kraj dogodka se je odpravilo večje število policistov in novogoriških kriminalistov. Kombi so novogoriški policisti izsledili v naselju Gonjače, voznik torej Občine Brda še ni uspel zapustiti. Kot se je nato izkazalo, je kombi vozil 27-letni moški iz območja Ljubljane, in to brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi kršitve prometne zakonodaje so mu policisti vozilo zasegli, zoper njega bo podan obdolžilni predlog na okrajno sodišče. Po pregledu kombija so policisti ugotovili še, da je voznik prevažal ilegalne migrante v tovornem vozilu, ki je registrirano za prevoz največ treh oseb.

»Zaradi vožnje v omenjenem vozilu je bila povzročena tudi nevarnost za življenje oz. zdravje teh oseb. Policisti nadaljujejo z aktivnostmi, da bi pobegle ilegalne migrante izsledili,« so včeraj sporočili iz Policijske uprave Nova Gorica.V zvezi s primerom je policija obvestila tudi pristojne pravosodne organe, in sicer preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča in Državno tožilstvo v Novi Gorici.V skladu z usmeritvami slednjega novogoriški kriminalisti primer preiskujejo v smeri suma storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanje meje ali ozemlja države, za kar je previdena kazen zapora od treh do deset let in denarna kazen