Na mizi predlog o zavodu za EPK

Novogoriški mestni svetniki bodo na današnji izredni seji mestnega sveta obravnavali predlog odloka o ustanovitvi Javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica. Gre sicer šele za prvo obravnavo predloga, vendar bo župan Klemen Miklavič, kot nam je pojasnil včeraj, svetnikom predlagal, da se prva in druga obravnava združita in opravita danes. »Če bodo imeli svetniki pripombe, se tega pač ne bo dalo narediti. Sam bi si pa želel, da bi bili opravljeni obe obravnavi, saj smo dali skozi veliko diskusij in obravnav tega dokumenta, tako da mislim, da je pripravljen za sprejem,« je za Primorski dnevnik povedal župan. V nasprotnem primeru bo druga obravnava na oktobrski redni seji.

Cilj odloka je ustanovitev javnega zavoda, ki bo v tesnem sodelovanju z Evropskim združenjem za teritorialno sodelovanje (EZTS GO) vodil, koordiniral in izvajal aktivnosti projekta EPK 2025. Mestna občina Nova Gorica pa bo pridobila upravljavsko strukturo za izvedbo projekta EPK.Evropska komisija, ki je decembra lani Novi Gorici (z Gorico) podelila naziv EPK 2025, namreč pričakuje, da se poleg programa v prijavni knjigi opredeli tudi upravljavska struktura EPK, kar je tudi ena bistvenih točk pri elevacijskih monitoringih, te pa opravlja evropska komisija in z njimi potrjuje resnost in ustreznost mesta nosilca naziva. Nezanemarljivo je tudi dejstvo, da so dobro opravljeni monitoringi pogoj za pridobitev finančne nagrade iz sklada Meline Mercouri v višini 1,5 milijona evrov. Prvi tak monitoring bo že v začetku oktobra in tudi to je razlog za čimprejšnjo potrditev ustanovitve Javnega zavoda GO! 2025 na novogoriškem mestnem svetu.