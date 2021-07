Na novi lokaciji jutri začetek 40. filmskega festivala Amidei

Filmski festival Amidei prihaja v samo mestno središče Gorice. Včeraj se je pred prefekturo na Travniku pojavilo filmsko platno, na katerem se bodo v prihodnjih dneh zavrteli tekmujoči filmi, kratkometražci, napovedniki. Festival se uradno začenja jutri; za večerne projekcije bo na voljo 300 sedežev. Stolov bo 600, vendar bodo v skladu s koronavirusnimi pravili lahko le polovično zasedeni: pravilo prostega sedeža med dvema gledalcema bo veljalo tudi za člane istega gospodinjstva. Ogled večernih projekcij bo brezplačen, dostop do sedežev bo mogoč od 20. ure dalje, rezervacija pa ne bo možna. Od 20.30 bodo vsak večer veljale prometne omejitve: Ulica Roma bo zaprta za promet, prav tako Ulica Oberdan do križišča z Ulico Morelli in sam Travnik do Ulice Mameli. Če vreme ne bo naklonjeno, bodo večerna predvajanja v Kinemaxu.

Jutrišnji prvi dan festivalskega dogajanja se bo začel že dopoldne. Ob 10. uri bodo v Kinemaxu predvajali risanko Versi perversi (Odvratne rime). Film, ki je povzet po knjigi slavnega pisatelja za otroke Roalda Dahla, je nastal leta 2016 v Veliki Britaniji, jutrišnje predvajanje pa bo prvo v Italiji. Ob 14. in 16. uri bosta na vrsti prva dva filma iz obsežne retrospektive, posvečene režiserju Pupiju Avatiju, ki je letošnji zmagovalec nagrade za življenjsko delo. V dvorani št. 2 goriškega Kinemaxa bo na ogled Una gita scolastica, ob 16. uri v dvorani št. 1 pa La casa delle finestre che ridono. Napovedano je bilo, da bo Avati prisoten na festivalu, vendar je zaradi snemanja najnovejšega filma moral prestaviti svoj obisk, ki bo najverjetneje jeseni. Ob 16. uri bodo v dvorani št. 2 tudi predvajali film Il marchese del Grillo (Mario Monicelli), ki bo na ogled v sklopu filmov ob 40-letnici festivala Amidei. Predvajali bodo sedem italijanskih filmov, ki so se »rodili« istega leta (1981) kot festival. Osrednje dogajanje bo v večernih urah. Ob 21. uri bodo na novi lokaciji, na Travniku, najprej predvajali uradni promocijski video festivala, ki ga je zrežiral tržaški režiser Davide Del Degan. Sledil bo napovednik druge sezone nadaljevanke Volevo fare la rockstar: navzoč bo njen režiser, Goričan Matteo Oleotto. Prvi film, ki se bo potegoval za nagrado, bo Un altro giro (Nažgani), režiserja Thomasa Vinterberga.